Подросток, решивший сжечь школу в Курске, признался, что готовился к нападению

Подросток, который хотел поджечь курскую школу, рассказал, что готовился к этому нападению. Об этом он рассказал на допросе, его слова передала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.
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