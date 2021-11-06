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Россия потребовала от США компенсировать сотни тысяч долларов за конфискацию дипсобственности

Россия потребовала от США компенсировать сотни тысяч долларов за конфискацию дипсобственности

Москва потребовала от Вашингтона компенсировать потерю доступа к дипломатической собственности в США.

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валентина пожиленко
Взывать к совести и чести людей, у которых они напрочь отсутствуют, дело безнадежное. Глядя на творимое особями так называемого Вашингтона, создается впечатление, что у них отсутствует понимание наличия в мире выработанных человечеством законов, норм морали и нравственности, а потому они действуют по принципу "что хочу, то и ворочу", все более превращая жизнь человечества в хаос. Россия самодостаточная страна с богатыми природным и интеллектуальным потенциалом, а потому ей незачем прогибаться перед Вашингтоном, а нужно налаживать взаимовыгодные деловые отношения со странами, управляемыми порядочными руководителями. Существует мнение, что земным миром овладели слуги Антихриста, каковыми, вероятнее всего, и являются властные особи США, деятельность которых направлена на разрушение всего доброго, нужного и полезного в жизни человечества. Уверена, чо потерю Москвой доступа к дипломатической собственности в США ей компенсируют Бог и Божественные силы и воздадут США в полой мере и соответствии с Божественными законами земного Бытия за разрушение гармонии земного мира.
Сергей Туренко
Давно пора было подать иски либо по возврату либо по компенсации.

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