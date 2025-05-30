Щебенка, камень и стекло: школьный стадион травмирует детей в Кондопоге

Жители Кондопоги рассказали о травмах, которые дети получают на стадионе школы № 3. По словам родителей учеников, спортивная площадка аварийная и не соответствует требованиям ГОСТ и не отвечает нормам безопасности детей.
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