#Сводка на утро 26 марта 2025 года ▪ На фоне озвученных договорённостей Москвы и Вашингтона не бить по энергоинфраструктуре сегодня ночью ВС России выбрали в качестве целей иные объекты.
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#Сводка на утро 26 марта 2025 года ▪ На фоне озвученных договорённостей Москвы и Вашингтона не бить по энергоинфраструктуре сегодня ночью ВС России выбрали в качестве целей иные объекты.
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