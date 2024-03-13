Шесть человек подали документы на конкурс по выбору мэра – кто эти люди

Вечером 12 марта список участников конкурса по выбору мэра Новосибирска пополнился тремя фамилиями. В Новосибирске документы на участие в конкурсе по выбору мэра города подали еще три человека – общее количество участников на утро 13 марта шесть человек.
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