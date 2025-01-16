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Вести Севастополь

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Две аварии произошли на трассе «Севастополь–Инкерман»

Утром 16 января на трассе «Севастополь–Инкерман» случились два дорожно-транспортных происшествия.По предварительным данным Госавтоинспекции, 16 января в 06:40 на трассе «Севастополь—Инкерман», 33-летний водитель Volkswagen, при наличии препятствия в виде остановившегося автомобиля Volvo не принял своевременных мер по остановке транспортного средства и произвёл на него наезд.

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