Две аварии произошли на трассе «Севастополь–Инкерман»

Утром 16 января на трассе «Севастополь–Инкерман» случились два дорожно-транспортных происшествия.По предварительным данным Госавтоинспекции, 16 января в 06:40 на трассе «Севастополь—Инкерман», 33-летний водитель Volkswagen, при наличии препятствия в виде остановившегося автомобиля Volvo не принял своевременных мер по остановке транспортного средства и произвёл на него наезд.