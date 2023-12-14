Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    А автору сам Путин этих доверенных лиц обозначил? Или я чего-то пропустила?Доверенные лица П...
  • Юрий Басалаев
    всё так, всё правдаДоверенные лица П...
  • лина любимцева
    Черт и ЕСТЬ ЧЕРТ, под каким прозвищем ни затаится...Чёртишвили заявил...

Эрнст нашёл замену иноагенту Галкину — «гражданку мира», сменившую украинский паспорт на итальянский

Эрнст нашёл замену иноагенту Галкину — «гражданку мира», сменившую украинский паспорт на итальянский

С 2010 года почти все ТВ-программы с участием однообразного самовлюблённого кривляки Максима Галкина* в роли ведущего или соведущего были убыточными (игровые телешоу "Кто хочет стать Максимом Галкиным?" и "Десять миллионов", танцевальный проект "Стиляги-шоу", развлекательное ток-шоу "Добрый вечер с Максимом" на канале "Россия-1", юмористическое шоу "МаксимМаксим", развлекательное ток-шоу "Сегодня вечером", шоу талантов для пенсионеров "Старше всех!", реалити-шоу "Звёзды под гипнозом" на Первом канале).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх