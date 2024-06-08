Пелагея поскандалила на ПМЭФ из-за бывшего мужа

Российская артистка Пелагея устроила организаторам разнос перед своим выступлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), увидев, что на ее именной табличке ошибочно указали имя "Полина Телегина".
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