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SPLETNIK

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Основатель "Кофемании" Игорь Журавлёв за год закрыл четверть точек сети

Основатель "Кофемании" Игорь Журавлёв за год закрыл четверть точек сети

Знаменитая ресторанная московская сеть "Кофемания", основателем и совладельцем которой является Игорь Журавлёв, сократила своё присутствие в Москве с начала этого года на четверть.

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