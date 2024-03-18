МИД назвал условие изменений в диалоге с Западом. Пересмотр курса

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал Штатам на необходимость изменения курса.Разговаривать с Западом Россия будет только в том случае, если сам Запад пересмотрит своё отношение к русским.
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