Рон Галелла – самый знаменитый папарацци Америки

Мы соседи по планете

В книге о фотографе Роне Галелле «Ron Galella: Paparazzo Extraordinaire!» опубликованы его самые известные фотографии знаменитостей, в том числе портреты Марлона Брандо, Мадонны, Жаклин Кеннеди и Фрэнка Синатры.