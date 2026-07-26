Рон Галелла – самый знаменитый папарацци Америки

В книге о фотографе Роне Галелле «Ron Galella: Paparazzo Extraordinaire!» опубликованы его самые известные фотографии знаменитостей, в том числе портреты Марлона Брандо, Мадонны, Жаклин Кеннеди и Фрэнка Синатры.
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