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Цена реконструкции тубдиспансера в Новоалтайске, начатая в 2011 году, превысит 3 млрд

Цена реконструкции тубдиспансера в Новоалтайске, начатая в 2011 году, превысит 3 млрд

В настоящее время строительные работы на объекте выполнены лишь на 69% Стоимость реконструкции противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске после всех пересмотров превысит 3,1 млрд рублей, пишет "Толк" со ссылкой на ответ алтайского Минздрава депутатам АКЗС.

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