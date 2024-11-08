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Русская весна

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Армия России начала новый этап наступления, стремясь выбить врага из Курской области (КАРТА)

Армия России начала новый этап наступления, стремясь выбить врага из Курской области (КАРТА)

Бои на Курском фронте закипели с новой силой, российские войска с пяти сторон атакуют позиции оккупантов.

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