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Царьград

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В Минске 7 семей борются за звание «Семья года»

В Минске 7 семей борются за звание «Семья года»

Во Дворце спорта в Минске проходит финал VII республиканского конкурса «Семья года», в котором семь семей из всех регионов Беларуси и столицы представляют творческие визитки, соревнуются в отдельных конкурсах для матерей, отцов и детей, а также презентуют социальные проекты к Году белорусской женщины.

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