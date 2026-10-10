В Минске 7 семей борются за звание «Семья года»

Во Дворце спорта в Минске проходит финал VII республиканского конкурса «Семья года», в котором семь семей из всех регионов Беларуси и столицы представляют творческие визитки, соревнуются в отдельных конкурсах для матерей, отцов и детей, а также презентуют социальные проекты к Году белорусской женщины.