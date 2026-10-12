Перевес в полтора котика: в Пулково начали мерить вес багажа котами

В аэропорту Санкт-Петербурга начали измерять вес багажа не только в килограммах, но и в котах.Петербург – настолько «кошачий» город, что здесь даже вес чемодана можно измерить в котиках.
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