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Царьград

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Перевес в полтора котика: в Пулково начали мерить вес багажа котами

Перевес в полтора котика: в Пулково начали мерить вес багажа котами

В аэропорту Санкт-Петербурга начали измерять вес багажа не только в килограммах, но и в котах.Петербург – настолько «кошачий» город, что здесь даже вес чемодана можно измерить в котиках.

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