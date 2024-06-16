СК провел обыски после отравления людей едой из доставки в Москве

Следователи СК по Москве провели обыски после случаев отравлений людей готовыми блюдами из доставки. Как сообщила 16 июня пресс-служба столичного главка ведомства, вынесены постановления о признании потерпевшими 10 человек.
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