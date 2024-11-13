Про репортаж пана Сладкова из Брянской области

Третьего посмотрела краем глаза и послушала краем уха репортаж пана Сладкова из приграничного Стародубского района Брянской области (пана Сладкова что, из более горячих точек выгнали и теперь приходится из Брянской области вещать?)) Пан Сладков меня весьма сильно раздражает (ещё пана Поддубного кое-как можно было смотреть, а пан Сладков это вообще кошмар!) и потому спешу рассказать о наиболее возмутивших меня моментах - блогосфера ведь отслеживается, и вот это всё.