Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Про репортаж пана Сладкова из Брянской области

Третьего  посмотрела  краем  глаза и  послушала   краем   уха  репортаж  пана   Сладкова  из      приграничного  Стародубского района  Брянской  области (пана Сладкова что, из  более   горячих   точек выгнали и теперь приходится  из  Брянской  области вещать?))  Пан   Сладков   меня  весьма   сильно  раздражает (ещё   пана  Поддубного  кое-как  можно было  смотреть,  а  пан Сладков   это  вообще  кошмар!)  и  потому    спешу    рассказать   о  наиболее  возмутивших  меня  моментах -  блогосфера  ведь  отслеживается, и  вот   это  всё.

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