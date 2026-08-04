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Крупный российский производитель колбас остановил производство

Крупный российский производитель колбас остановил производство

Входящий в группу агропромышленных предприятий «Ресурс» крупный производитель колбас «Царицыно» остановил в период 22 июля по 15 октября производство на всех трех площадках в московском регионе, одна из которых находится в столице, для проведения планового капитального ремонта.

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