Аналитик Крутаков: у нефти и газа разный уровень выполнения плана по доходам

Нефтяная отрасль формирует стартовые доходы бюджета, которые являются источником роста госзаказа для обрабатывающей промышленности, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в своей статье "Министерство финансов играет с цифрами", опубликованной в "Ведомостях".