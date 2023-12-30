Аналитик Крутаков: у нефти и газа разный уровень выполнения плана по доходам

Нефтяная отрасль формирует стартовые доходы бюджета, которые являются источником роста госзаказа для обрабатывающей промышленности, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в своей статье "Министерство финансов играет с цифрами", опубликованной в "Ведомостях".
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