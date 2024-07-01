Англия обыграла Словакию на Евро-2024 и вышла в четвертьфинал

Сборная Англии обыграла команду Словакии со счетом 2:1 на Евро-2024, проходившем в Германии. У словаков на 25-й минуте отличился Иван Шранц, а у англичан голы забили Джуд Беллингем (90+5) и Харри Кейн (91).