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Англия обыграла Словакию на Евро-2024 и вышла в четвертьфинал

Англия обыграла Словакию на Евро-2024 и вышла в четвертьфинал

Сборная Англии обыграла команду Словакии со счетом 2:1 на Евро-2024, проходившем в Германии. У словаков на 25-й минуте отличился Иван Шранц, а у англичан голы забили Джуд Беллингем (90+5) и Харри Кейн (91).

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