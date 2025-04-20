Запад в шоке от новейшей российской системы: она лучшая в мире

Запад в шоке от возможностей новейшей российской системы. ЗРК «Крона-Э» гарантированно уничтожает как отдельные беспилотники, так и их «рои», а также эффективно борется с другими угрозами, включая крылатые ракеты, пишет The National Interest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии