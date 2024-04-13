ЦБ РФ: профицит внешней торговли России вырос до максимума с декабря 2022 года

Торговый профицит РФ по итогам прошлого месяца достиг максимума с декабря 2022 года, следует из представленной Банком России оценки ключевых агрегатов платежного баланса за март и первый квартал 2024 года.
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