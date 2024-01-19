Судоходная компания ОАЭ попала под санкции США за нарушение «потолка» цен в $60 для российской нефти

Судоходная компания Объединенных Арабских Эмиратов в четверг, 18 января, попала под санкции США за нарушение предельной цены в 60 долларов на российскую нефть, перевозкой которой она занималась, сообщает журнал Fortune.
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