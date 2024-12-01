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Русская весна

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«Женщин, детей и собак»: в Киеве занервничали из-за планов Зеленского

«Женщин, детей и собак»: в Киеве занервничали из-за планов Зеленского

Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у киевского режима будет хватать оружия, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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