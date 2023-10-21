DPA: ФРГ дополнительно выделит €200 миллионов на восстановление Украины

Правительство Германии дополнительно выделит €200 млн для восстановления Украины, о готовности Берлина предоставить такую помощь Киеву сообщил статс-секретарь в Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Йохен Фласбарт во время своего визита на Украину.
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