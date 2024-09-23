Актрису Елену Кондулайнен экстренно госпитализировали в Москве

Елена Кондулайнен, фото: starhit.ruВ столице госпитализировали известную актрису Елену Кондулайнен. 66-летняя Елена Кондулайнен оказалась в психоневрологическом отделении после того, как у неё парализовало правую часть тела.
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