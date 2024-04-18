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Спички - не игрушка

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Турция будет и дальше выгонять корабли своих союзников из Черного моря

Турция будет и дальше выгонять корабли своих союзников из Черного моря

Политнавигатор Турция не собирается отказываться от исполнения конвенции Монтрё, которая ограничивает пребывание ее союзников по НАТО в Черном море 21 сутками в мирное время (в военное время корабли не пропускаются).

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Комментарии
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Александр
Умный адмирал.По государственному мыслит.
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12 час.
БВ
Борис Выдрин
Молодец! Понимает, чем может кончиться вся эта любезность с партнерами.
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Пипппец турецкому спокойствию. Их в первую очередь это заденет,вот он и не хочет,они же член НАТО,то есть отвести от Турции военные действия. Ну хоть в чем-то что-то. Если НАТО будет воевать на Черном море,то ему тоже придется впрягаться за. Поэтому лучше НАТО в Чёрное море не пускать,препятствовать.
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11 час.

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