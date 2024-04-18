Турция будет и дальше выгонять корабли своих союзников из Черного моря

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Пипппец турецкому спокойствию. Их в первую очередь это заденет,вот он и не хочет,они же член НАТО,то есть отвести от Турции военные действия. Ну хоть в чем-то что-то. Если НАТО будет воевать на Черном море,то ему тоже придется впрягаться за. Поэтому лучше НАТО в Чёрное море не пускать,препятствовать.