"КАМАЗ" в январе-сентябре выпустил 3 тыс. грузовиков К5

По итогам трех кварталов текущего года «КАМАЗ» произвёл более 3 тыс. грузовых автомобилей пятого поколения – тягачей КАМАЗ-54901, что в 2,5 раза превышает объём их выпуска за аналогичный период прошлого года.
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