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Главный онколог Новосибирской области назвал три самых агрессивных вида рака

Главный онколог Новосибирской области назвал три самых агрессивных вида рака

Выявить опасные заболевания можно при самых простых обследованиях.Главный врач новосибирского онкологического диспансера, главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов назвал три вида рака, которые считаются самыми агрессивными.

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