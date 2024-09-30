Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2024 году

Отопление в домах Санкт-Петербурга включат в конце сентября. Разбираемся, каковы шансы жителей перестать мерзнуть в ближайшее время и что мешает котельным начать согревать помещения уже сейчас Когда обычно включают отопление в Санкт-Петербурге осенью Поставлять тепло в дома и на соцобъекты начинают, исходя из температурных нормативов, но точную дату узнать заранее невозможно.