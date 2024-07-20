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Организация «Дерзай, феминизм!» о Гринвуде: «Это утомительно. Считается, что таланта достаточно, чтобы закрыть глаза на обвинения»

Организация «Дерзай, феминизм!» о Гринвуде: «Это утомительно. Считается, что таланта достаточно, чтобы закрыть глаза на обвинения»

«Это утомительно. Считается, что таланта достаточно, чтобы закрыть глаза на обвинения», – заявила Эльза Лабуре, представитель организации «Дерзай, феминизм», которая борется с гендерным насилием в отношении женщин.

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