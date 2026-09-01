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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков о том, хочет ли быть главным тренером: «Для этого надо много учиться. Пока в мои планы это не входит. Приятно находиться в амплуа безработного»

Бывший ассистент главного тренера « Динамо » Юрий Жирков ответил на вопрос о планах на будущее. Во второй половине прошлого сезона экс-защитник входил в тренерский штаб Ролана Гусева .

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