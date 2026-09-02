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Депутат Попов: "Единая Россия" добивается гарантий безопасности для страны

Депутат Попов: "Единая Россия" добивается гарантий безопасности для страны

Россия, несмотря на свою многовековую историю, существует в условиях рыночной экономики всего три десятилетия, при этом она успешно преодолевает устанавливаемые извне барьеры для развития.

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