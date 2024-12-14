Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщению о применении насилия мигрантами в отношении подростков в Сургуте

Согласно публикации социальных медиа, находившиеся нелегально на территории Российской Федерации и работавшие без официального оформления в одной из точек быстрого питания в Сургуте уроженцы Средней Азии избили двух 12-летних подростков.
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