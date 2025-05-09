Полиция Дели усилила охрану правительственных зданий и иностранных посольств

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая. /ТАСС/. Индийская полиция при поддержке военизированного персонала усилила охрану правительственных зданий, иностранных посольств и других важных объектов в столичном регионе на фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии