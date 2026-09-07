О конной экспедиции по Дальнему Востоку с участием Конюхова снимут фильм

О проходящей на Дальнем Восоке исторической конной экспедиции «По следам Владимира Клавдиевича Арсеньева» с участием путешественника Фёдора Конюхова снимут документальный фильм, рассказал один из организаторов экспедиции, генеральный директор ГК «Трансгаз» Иван Молчанов.
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