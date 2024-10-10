Количество российских брендов косметики выросло вдвое

Число отечественных брендов косметики увеличилось в два раза за последние два года. Доля таких товаров на рынке превысила 40%, пишут «Известия» со ссылкой на члена правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, председателя оргкомитета 31-й международной выставки косметической продукции InterCharm Анну Дычеву.