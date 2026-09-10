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«Теперь я твой хозяин!»: в метро иностранец полез в декольте нашей женщины, но получил отпор и быстро «слился»

«Теперь я твой хозяин!»: в метро иностранец полез в декольте нашей женщины, но получил отпор и быстро «слился»

Юргазета Недавний случай в столичной подземке мгновенно облетел интернет-площадки. Рутинная поездка в московском метро обернулась скандалом с оскорблениями, запугиванием и использованием российского удостоверения личности как своеобразного знака дозволенности.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Нина Зимина
Нина Зимина

Наша госдума - твари продажные. Им наплевать на свой народ . им важны только деньги. Разогнать их к чертовой матери, а на их место посадить участников СВО , иначе в стране никогда не будет порядка

Профиль пользователя Александр Лагуткин
Александр Лагуткинизменено

Так власть именно для таких случаев придумала 282-статью. По ней любой россиянин, пытающийся защитить себя, близких или ещё кого-то от агрессии мигранта, силовиками сразу объявляется преступником, а мигрант - пострадавшим. В этом немало способствуют финансовые  возможности диаспор. Её представители моментально подтягиваются при разбирательстве в полиции и своими методами "убеждают" силовиков изменить дело в пользу приезжего. Поэтому россияне стараются не вмешиваться, чтобы не угодить за решетку по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Силовики позже  объяснят вам, что пытаясь защищаться, вы "унижаете человеческое достоинство приезжего и возбуждаете ненависть и вражду." А диаспора их простимулирует. Так что попытка защитить себя, близких ли ещё кого-то  может обойтись представителю коренной нации либо штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или принудительными работами на срок от двух до пяти лет. А если поцарапал или, не дай Бог, синяк какой у приезжего, то прямиком оправят на нары. Это вам не кино "Брат".  Вот к мигрантам эта статья почему-то не применяется.