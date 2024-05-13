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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко сделал пас на победный гол в матче с «Бостоном». У него 2+3 в 9 играх плей-офф

Тарасенко сделал пас на победный гол в матче с «Бостоном». У него 2+3 в 9 играх плей-офф

На 48-й минуте форвард «Флориды» ассистировал Александру Баркову в игре 2-го раунда Кубка Стэнли. Россиянин набрал 5-е (2+3) очко в текущем плей-офф, всего он провел 9 матчей.

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