Оптовые цены на сахар снизились на 8% из-за нового урожая

Оптовые цены на сахар в России упали на 8% из-за поступления нового урожая свеклы. По прогнозам Минсельхоза, снижение продолжится с ростом переработки.
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