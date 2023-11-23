Стрелки для нависшего века. Как сделать так, чтобы было красиво?

Нависшее веко — серьёзная проблема для нашей красоты. Очень хочется сделать хороший макияж со стрелками, но на нависших веках стрелки «заламываются» или видоизменяются, когда наша мимика активно работает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии