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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бальбуэна сделал дубль в матче с «Крыльями». Это первые голы защитника «Динамо» в сезоне РПЛ

В матче с «Крыльями Советов» (2:1, второй тайм) капитан москвичей дважды забил после розыгрышей угловых: головой на 29-й минуте и ударом из-за штрафной на 57-й.

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