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Царьград

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В Новосибирской области на выборах усилят энергосистему: 202 бригады

В Новосибирской области на выборах усилят энергосистему: 202 бригады

В Новосибирской области на время выборов в Госдуму введен особый режим работы энергосистемы. Такое решение принято для оперативного реагирования на возможные повреждения линий электропередачи и перебои с электроснабжением.

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