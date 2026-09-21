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Алабугада XIX-XX гасырлардагы 15 кабер ташы реставрацияләнде

Алабугада XIX-XX гасырлардагы 15 кабер ташы реставрацияләнде

Алабугада XIX – XX гасыр башындагы 15 кабер ташын реставрацияләү эшләре төгәлләнгән. Әзерлек эшләре тәмамлангач, аларны Иске мөселманнар (татар) зиратына кайтарачаклар.

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