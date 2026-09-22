Водителей предупредили о скорых поломках бюджетных рулевых реек

Специалисты бренда автокомпонентов Sufix выяснили, почему рулевые рейки на российском рынке нередко выходят из строя куда раньше положенного.
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