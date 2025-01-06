РИА Новости: Бывший боец ВСУ не смог убивать солдат ВС России

В настоящее время боец с позывным «Якудза» принят в добровольческий отряд имени Максима Кривоноса.Бывший боец ВСУ рассказал, что не смог убивать солдат ВС России, сдался в плен, после чего принят в добровольческий отряд имени Максима Кривоноса, получив позывной «Якудза».