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РИА Новости: Бывший боец ВСУ не смог убивать солдат ВС России

РИА Новости: Бывший боец ВСУ не смог убивать солдат ВС России

В настоящее время боец с позывным «Якудза» принят в добровольческий отряд имени Максима Кривоноса.Бывший боец ВСУ рассказал, что не смог убивать солдат ВС России, сдался в плен, после чего принят в добровольческий отряд имени Максима Кривоноса, получив позывной «Якудза».

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