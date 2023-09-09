Пропавший экс-директор НИИ вакцин нашёлся в СИЗО

Модест

Жадность фраера сгубила. Надо было поделиться с нужными людьми. Обычная история номенклатурного казнокрада - инструктора обкома ВЛКСМ. Какого чинаря-ворюгу не поскреби - отскребётся номенклатурное комсомольское прошлое конца 80-х. Их там в перестройку наверное специально в казнокрадов переучивали, чтоб быстрей страну раздербанить. Рыжий Толик учил гвозди в гроб коммунизма забивать. Где теперь тот толик и этот вакцинатор трухин? Прилетел бумеранг кармы? Бог не фраер, он всё видит!