7 сентября СМИ сообщили, что бесследно исчез Виктор Трухин - директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
Пропавший экс-директор НИИ вакцин нашёлся в СИЗО
Комментарии
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Модест
Жадность фраера сгубила. Надо было поделиться с нужными людьми. Обычная история номенклатурного казнокрада - инструктора обкома ВЛКСМ. Какого чинаря-ворюгу не поскреби - отскребётся номенклатурное комсомольское прошлое конца 80-х. Их там в перестройку наверное специально в казнокрадов переучивали, чтоб быстрей страну раздербанить. Рыжий Толик учил гвозди в гроб коммунизма забивать. Где теперь тот толик и этот вакцинатор трухин? Прилетел бумеранг кармы? Бог не фраер, он всё видит!
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8 час.
Владимир Аверков
лихая карьера у этого затрухина...начинал с ЛА,а закончил крутым спецом по вакцинам...прям как у Райкина...
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1 час.
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