FT: избыточные сбережения в Китае представляют опасность для всего мира

Вместе с остальными показателями Китай также является мировой сверхдержавой сбережений. В прошлом в быстрорастущей экономике с превосходными инвестиционными возможностями высокие сбережения были большим активом.
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