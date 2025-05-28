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Ольга Карпуть с сыном, Татьяна Навка, Алёна Ахмадуллина и Марк Горобец с 18-летней женой на премьеру шоу "Сны Пушкина"

Ольга Карпуть с сыном, Татьяна Навка, Алёна Ахмадуллина и Марк Горобец с 18-летней женой на премьеру шоу "Сны Пушкина"

27 мая в Универсальном спортивном зале "Дружба" в Москве состоялась светская гала-премьера циркового шоу "Сны Пушкина".

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