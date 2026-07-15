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В 10 раз быстрее промышленной революции»: 16 нобелевских лауреатов и боссы ИИ-гигантов призвали срочно спасать экономику от нейросетей

В 10 раз быстрее промышленной революции»: 16 нобелевских лауреатов и боссы ИИ-гигантов призвали срочно спасать экономику от нейросетей

«Возможности ИИ растут по экспоненте, пока регуляторы пытаются применять устаревшие экономические инструменты»Более 200 экономистов и специалистов по искусственному интеллекту, включая 16 лауреатов Нобелевской премии, опубликовали открытое письмо "We Must Act Now" («Мы должны действовать сейчас»), посвящённое экономическим последствиям стремительного развития ИИ.

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